《信报》：占领华尔街满月 反资本思潮蔓延

（10月17日社评）

占领华尔街运动上月17日开始,到昨天刚好”满月”.星火燎原之势,已从美国纽约扩散,席卷全球逾900个城市.香港也有数百人以”占领中环”响应,打出反金融霸权旗帜,宣泄对资本主义的不满.可以看到,一股反金融资本主义的思潮,由美国华尔街金融危机引爆後,正以急速之势蔓延开去.随着运动的推展,愈来愈多群众加入,抗议从针对贪婪银行家到财富分配制度,酝酿一场左倾社会思潮的回流.从美国近年茶党运动崛起与发展,到目前反金融资本浪潮的爆发,反映美国社会内部要求重组社会资源分配和权利制度的矛盾和冲突,不断显化.这种要求资源分配与权利重组的诉求,由占领华尔街运动激化,并有扩散至全球之势.

美国金融经济的构成,据美国普查局的报告资料,去年美国金融和保险在美国国内生产总值的比重,占近9%;房地产及租赁部分占近13%,两者对美国的经济发展贡献重大,金融体系不容轻易动摇,对此,美国朝野都心中有数,因而客观上限制了占领华尔街运动在政治层面失控的可能性.

照目前形势看,运动可能对明年总统大选及美国对外对内的政策产生一定影响,也不排除美国的政客转移视线,把社会内部危机、经济低迷归咎为国际经济严重失衡的结果,令中美关系出现新一轮波折.然而,从华尔街占领运动蔓延到全球城市,群众抗议1%人掌握了99%的权力和财富,这股左倾思潮激化及受重现,无疑是对当代资本主义社会,资本在金融体系里里进一步集中所产生巨大利润的资源分配制度,作出一次大规模的反动.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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