中越同意加强军事合作--新华

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透上海10月15日电--中国与越南同意深化两军合作，加强两军高层接触，建立两国国防部热线电话，以缓解两国的紧张关系。
据新华社周六报导，双方亦同意在两国陆地边界开展联合巡逻试点，继续举行两国海军北部湾联合巡逻，加强两军军舰互访等方面的合作。
越南共产党中央委员会总书记阮富仲10月11-15日首访中国，与中国国家主席胡锦涛会晤，访问结束时双方发表中越联合声明。
新华社引述声明内容称，两国还强调了通过友好协商与谈判解决争议、维护南海和平稳定的政治意愿和决心。
新华社引述声明内容并称：“双方将稳步推进北部湾湾口外海域划界谈判，同时积极商谈该海域的共同开发问题。”（完）
编译：张敏 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。