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时事要闻 | 2011年 10月 17日 星期一 10:08 BJT

中越同意加强军事合作--新华

路透上海10月15日电--中国与越南同意深化两军合作，加强两军高层接触，建立两国国防部热线电话，以缓解两国的紧张关系。

据新华社周六报导，双方亦同意在两国陆地边界开展联合巡逻试点，继续举行两国海军北部湾联合巡逻，加强两军军舰互访等方面的合作。

越南共产党中央委员会总书记阮富仲10月11-15日首访中国，与中国国家主席胡锦涛会晤，访问结束时双方发表中越联合声明。

新华社引述声明内容称，两国还强调了通过友好协商与谈判解决争议、维护南海和平稳定的政治意愿和决心。

新华社引述声明内容并称：“双方将稳步推进北部湾湾口外海域划界谈判，同时积极商谈该海域的共同开发问题。”（完）

编译：张敏 发稿：程芳

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