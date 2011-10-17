“愤怒日”抗议活动席卷全球 罗马现暴力冲突

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透伦敦10月16日电（记者 Andrew Roche）---全球政界与经济界领导人周日对各地发生的“愤怒日”抗议活动表现出有限的理解。各地抗议活动多数以和平方式展开，仅有意大利爆发冲突。
周六，从东亚到欧洲再到北美，各地多处城市出现抗议活动，谴责资本主义、社会不公与经济危机等问题，但只有罗马防暴警察忙做一团。
“黑色集团”抗议者周六在罗马放火烧车、攻击银行、投掷石块，整个城市周日才清理干净。
意大利总理贝卢斯科尼说道：“人人都应该毫无保留地谴责他们。”意大利《新闻报》写道：“昨天，我们再次向世界显示了意大利的与众不同，今天，我们仍感羞耻。”
很多意大利人质疑警方为何仅逮捕了12名暴力抗议者。数万名和平游行示威者声讨债台高筑的意大利政府。
里斯本与马德里周六也出现数万人的游行示威活动。西班牙当前面临失业率高企和严厉的支出削减，但经营失败的地区银行高管却仍享有高薪，这无疑助长了社会的愤怒情绪。
不过“愤怒日”全球抗议人数普遍不算太多。参加纽约抗议活动的47岁Troy Simmons说道：“人们不想卷入其中。他们更愿意在电视上看。”
在纽约，大约有几十人因轻微违法行为被捕。芝加哥警方称在市中心广场逮捕大约175人。一些人在该广场搭起了帐篷，准备了睡袋。
美国与加拿大其他城市出现一些小规模和平抗议活动。学生Nathaniel Brown在华盛顿说道：“我的成年生活要以债务开始，这不公平。”
“全美数百万年轻人要以债务开始自己的未来，而所有的大公司钱袋满满，我们却什麽都得不到。”
抗议活动周日尚未完全结束。大约250名抗议者在伦敦金融区附近的圣保罗大教堂外搭起帐篷，誓言无限期占领此地，以示他们对全球经济危机的不满。
英国外交大臣黑格称对抗议者表同情。他对BBC电视说道：“确实，西方世界需要面对很多问题，各国累积起来太多的债务，显然，银行体系很多方面都有问题。”
“然而，抗议并非解决问题的方法。政府要想办法控制债务和赤字。我感到街头抗议不会解决问题。”
欧洲央行行长特里谢表示要整固目前脆弱不堪的金融体系。他在采访中说道：“打造更加坚固的全球金融体系是我们的任务所在……这是我对抗议活动传递信号的解读。”（完）
编译：张敏 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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