浙江多管齐下缓解中小企业融资难

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京10月17日电---为缓解中小企业的资金困局,浙江省通过设立创业投资引导基金,以及对符合要求的创投企业采取税惠等措施,在财税和金融方面给予中小企业更多支持.
新华社周日报导,浙江省由财政出资吸引民间资本,设立创业投资引导基金,以支持初创期、成长期的科技型中小企业发展壮大.
据浙江省财政厅厅长钱巨炎介绍,目前八只创投引导基金共计7.5亿元人民币,总基金规模达26亿元.
在税收政策上,对股权投资于未上市的中小高新技术企业两年以上的创投企业,按其投资额的70%,在股权持有满两年的当年抵扣该创投企业的应纳税所得额.
此外,浙江省金融办主任丁敏哲表示,还将对中小企业金融服务实施"差异化监管",即在机构设置、考核评价、风险容忍和金融产品创新等方面差异化监管.
丁敏哲并称,将主要通过推动企业上市,全省股权投资行业发展,以及鼓励在省外与海外的浙商回归,来解决中小企业融资难问题.
上周,国务院出台一系列政策,加大对小型及微型企业的信贷支持和税收扶持力度,包括提高其增值税和营业税的起征点.
另有两名独立消息人士向路透表示,国务院正在考虑成立一个专门的政府机构,帮助陷入资金困境的中小企业.在中国紧缩银行信贷过程中,这些企业被迫借入高利贷.(完)
--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)