法国银行业能吸收希腊债券减记损失--诺亚

路透巴黎10月16日电---欧洲央行(ECB)管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚周日表示,法国银行业在吸收希腊债券减记所造成的任何损失方面没有困难,并补充道,他们应该而且能够在无需公共资金的情况下,提高资本储备.

"对法国银行业而言,希腊目前并不是个问题,"诺亚接受法国RFI电台和TVMonde电视台采访时称.

银行业7月自愿将其所持希腊债券减记21%,他说这一比例"可能"需要提高,但对法国银行业而言,这仍可以应付.

他还称,法国银行业账面上有80亿欧元希腊债券,但他们在2011年上半年录得110亿欧元获利.

他补充道,进一步减记希腊债券仍应基于自愿原则,否则该国将在很长一段时间内难于吸引债权人.

诺亚驳斥了减记其他欧元区国家债务的构想."我们可以排除意大利和西班牙违约的可能性,而且也应该排除爱尔兰和葡萄牙违约的可能性,"他说.

"问题在于希腊必须减记债务的情况造成了不确定性,也让市场普遍感到不安."

诺亚表示,金融市场的不确定性让银行必须加快提高资本水准的脚步,而法国银行业能够在不接受公共资金的情况下提高资本,主要是透过留存获利."我想政府应该不需要插手."

至于经济成长,他表示,欧洲的不确定性是成长放缓的主要原因.

"我们有投资推迟和消费减少的风险,"他说."如果我们能成功提振消费者和企业领导人信心,便可带动复苏,明年就会见到强劲增长."(完)

--编译 许娜/王冠中;审校 张涛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。