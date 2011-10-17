沪多家银行上调首套房贷利率--报载

《中国证券报》周一报道引述多位银行业人士话称,上海多家银行已提高了首套房贷利率. 报道称据业内人士分析,除贷款额度紧张外,银行此举体现了监管部门政策引导的取向,即抑制对商品房投资性需求,加大对限价房、经适房、廉租房等的支持,某房产数据公司相关人士透露银行已把重心放在了中小企业贷款上.路透