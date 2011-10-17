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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 17日 星期一 10:31 BJT

温州拟打造“民间资本集散中心”

《中国证券报》周一报道,温州金融改革综合试验区总体方案已报至浙江省政府,浙江省政府正会同相关部门研究完善该方案,并将结合实际情况上报.方案的核心即是要整合规范民间资本,着力将温州打造成全国"民间资本集散中心". 据介绍,温州金改试点拟从深化金融改革创新与发展民间金融两方面推进.路透

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