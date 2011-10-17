美国推迟公布有关中国是否操纵汇率的报告

美国财政部周五宣布,有关中国汇率政策的报告将推迟到今年稍後一些全球重要经济会议召开後再行公布.该报告将判断中国是否操纵人民币汇率以获得不公正的贸易优势. 财政部在声明中称,推迟提交报告''让我们能够在几个重要的国际会议之後评估情况的进展''. 路透