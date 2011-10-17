《Saft专栏》中国经济:繁荣背後的隐忧

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 王洋

路透阿拉巴马州10月13日电---中国可能即将给世人再上一课,让他们知道,当投机性热钱发现自己打错了算盘的时候,会发生什麽状况.

2007年的美国,当借款人和投机客意识到房地产价格已达到峰值,次贷危机泡沫崩溃成一场巨大灾难,馀烬至今仍在闷烧.

在中国,包括所谓的"民间信贷"的投机性投资虽说不能肯定上演相同的一幕,但两者还是有着许多共通之处,足以上演一曲"双簧".一个可能的副作用:最坏的情况是人民币兑美元汇价开始下跌.

以崔巍为首的美银美林驻香港策略师团队本月发布了一份引人注目的报告,道出其中机理."投资者在中国面临的最大问题是,流动性过剩和实际投资回报低下并存.持续的负利率已经导致了金融资产(包括房地产)炒作,而这些金融产品下面的基础'硬资产'的回报正变得愈来愈差,"崔巍在报告中写道.

"因此,投资者信心若骤然生变,可能会大幅拉低金融资产价格."尽管通胀率居高不下,但存款利率很低,导致实质利率为负.当前中国流动性泛滥,其中至少有一部分是赌人民币升值的热钱.不过比较一下一年期存款利率和居民消费价格指数(CPI)涨幅,便可知道过去20个月储户一直在承受着负利率,等于说存钱每年还要向银行倒贴几个百分点的利息.

为了寻求更高的回报,已有海量资金流出银行体系,涌入信托账户和民间借贷市场.由富裕人士、国有企业和民营企业参与的民间借贷市场非常庞大,并且还在增长.在这个市场上,贷款以非常高的利率私下进行,资金流向企业、房地产开发商,有些时候也会贷给房地产和金融市场中的炒家.

包括民间放贷在内的替代投资,占中国家庭储蓄的份额已从2009年的2%上升至2011年的7%.据美银美林估算,中国民间借贷规模约相当于银行业信贷的五分之一,换句话说规模是相当大的.

高回报,高风险

由于正规的银行信贷市场受到控制,也无法可管,民间钱庄得以收取高达36%的年息.中国央行8月份对温州民间信贷展开的调查显示,其中20%的民间信贷流向房地产,这帮助中国的房地产价格维持在非常之高的水准上.

不过问题来了:如果你收取25-30%的利息,借款人必定要大赚一笔,否则很快就会违约.就像次贷泡沫晚期,引发崩盘根本无须价格暴跌,只要价格升不上去就能造成崩盘,因为借款人这时已无力负担高利息.而与美国人相比,中国借款人的首付款比例很高,他们或许不愿意将房产让与放贷人.

下行态势已然开始,这在中国股市,尤其是金融类股的大幅下跌态势中就能看得出来.周一,中国中央汇金公司在二级市场自主购入中国国有四大银行股票,此前这些股票已跌至危机时的水准.

据美银美林的看法,还有其它系统性风险可能冲击中国的经济体系.除了房价下跌以外,比如说资金被框进纯粹的庞氏吸金骗局,或是亟需资金的民间企业遭遇困难以至于无法偿还借款.

另一种可能是中国出口受到欧美糟糕经济形势的打击.这可能会引起中国金融市场的动荡,促使那些押注人民币升值的资本外逃.如果热钱抛售资产或收回贷款,那麽房地产价格可能会下跌,打击银行业并固化这种恶性循环.最终的结果可能是,中国让人民币缓慢升值的政策将开倒车.

透过在市场买股等行动,中国希望释出强力讯息,表明它不会坐视不管.这或许是最有有可能的情况,不过就像五年前的拉斯维加斯房地产市场,中国目前有太多的乱象,需要密切关注.(完)