宝马否认在中国大幅让利促销

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透慕尼黑10月14日电---有媒体报导称,德国豪华车制造商宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)在中国被迫开始大幅让利以削减经销商库存,因对豪华车的偏好可能减退;该公司对报导给予了否认.
宝马汽车财务长Friedrich Eichiner对路透称,"恰恰相反,我们并不需要在中国对新型5系轿车的销售提供额外支持,一些经销商实际上对客户收取额外费用."
"我们在中国的平均零售成本低于全球其他地区,"他补充称.
Eichiner还说,"不能想像"中国豪华车市场2012年除了增长还会怎样,即使近些年的两位数增长结束.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)