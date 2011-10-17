中海油渤海湾最新溢油已清理完毕

路透北京10月17日电---继6月份蓬莱溢油事故後,中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)渤海湾海底管线上周五再度出现少量溢油,但已于次日基本清理完毕.

周六刊登在中海油网站的新闻稿称,14日晚其锦州9-3西油田海底管线发生少量溢油,初步估算溢油量最多不超过0.38立方米;据查是由于施工船舶在作业过程中损伤了该油田平台间的海底输油管线而导致.

"公司已关停该油田B平台的生产作业,切断了溢油源.受此关停影响,公司产量减少约1,600桶/天."新闻稿并称.该油田是中海油自营油田,中海油拥有其100%的权益,并自任作业者.

母公司中国海洋石油总公司在官网进一步披露,锦州9-3油田B平台周围海面共发现两处油膜.截至15日15时20分,两处油膜均已清理完毕.国家海洋局北海分局已决定解除溢油应急响应状态.

6月初,中国海洋石油总公司和美国康菲石油公司(COP.N)的全资子公司康菲石油中国合作开发的蓬莱19-3油田B平台和C平台先後发生溢油事故.中国有关部门责令该油田全面停止作业,使拥有油田开发权益51%的中海油损失6.2万桶/天的产量.

国家海洋局最新公布的环境监视监测情况显示,10月15日蓬莱19-3油田C平台附近仍有油花溢出,最少每分钟5个,最多每分钟20个,当日溢油量约1.33升.(完)

欲了解更多详情,请点选中海油及其总公司网站

(www.cnoocltd.com ; www.cnooc.com.cn)

--发稿 苏丹; 审校 林高丽

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