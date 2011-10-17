中国9月底成品油库存1,148万吨 呈下降趋势--发改委

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京10月17日电---中国国家发展和改革委员会近日称,9月底中国成品油库存明显回落,至1,148万吨,此前2月底库存最高为1,561万吨.
发改委网站的新闻稿并称,同期原油加工增速趋缓.1-9月加工原油30,337万吨,增长4.6%;生产成品油18,428万吨,增长5.0%;同期生产原油15,183万吨,同比增长1.6%.
发改委表示,9月成品油消费增幅收窄.1-9月成品油表观消费量18,043万吨,同比增长5.7%.其中汽、柴油消费分别增长7.5%和5.0%,柴油增幅略低于汽油.
"随着汽车销售及其他需求增势放慢,成品油消费增速开始放缓,"发改委表示.
同时,受渤海地区蓬莱油田停产、曹妃甸油田检修以及南海地区台风等因素影响,海洋原油产量降幅明显.
发改委此前数据显示,8月末成品油库存同比高出164万吨,处于基本正常水平;上半年成品油表观消费11,839万吨,同比增长7.2%.(完)
欲了解更多详情,请点选发改委网站(here)
--发稿 邵晓忆; 审校 杨淑祯
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)