安理会欧洲国家与中俄就叙利亚问题起争执

路透联合国10月14日电(记者 Louis Charbonneau)---联合国安理会的外交人员表示，安理会欧洲成员国与俄罗斯及中国在一场闭门会议中，就叙利亚问题发生冲突。

几位要求匿名的外交人士表示，法国、英国、德国和葡萄牙的特使支持联合国人权高级专员皮莱(Navi Pillay)周五发表的声明。皮莱呼吁国际社会保护叙利亚平民，并称叙利亚有发生内战的可能。

活动人士称，叙利亚军队周五开枪打死了至少六名示威者。10月5日，中国和俄罗斯曾罕见地双双投出反对票，否决了一份由欧洲国家起草的旨在谴责叙利亚的安理会决议草案。

一名出席部门会议的外交人士对路透表示，周五欧洲国家在叙利亚问题上的施压令俄罗斯常驻联合国副大使潘金(Alexander Pankin)大为光火，他抱怨法国驻联合国大使阿劳德(Gerard Araud)提出了“超出会议议程的内容”，扰乱了正常的会议程序。

特使们称，中国特使对安理会表示，因皮莱发表对叙利亚问题的言论并非出自安理会的要求，不应予以考虑。

本次会议的官方议程是联合国公共事务部就世界事务和冲突进行月度回顾。

法国驻联合国代表团的微博（@FranceONU）显示，阿劳德对安理会表示，主张对叙利亚暂不采取行动的各方应该从(叙利亚)令人震惊的最新事态发展中得出结论。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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