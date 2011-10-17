希拉里：美国需向新兴市场国家学习

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透纽约10月14日电（记者 Patrick Worsnip）---美国国务卿希拉里周五称，美国应该向印度、巴西等新兴市场国家学习，将经济利益置于外交政策的中心位置，以继续保持全球领头羊地位。
希拉里在纽约经济俱乐部上发表主旨演讲称：“当今世界除战争外，董事会与交易大厅也左右着世界安全，我们必须为领导这样一个世界做好准备。”
在美国2012年大选来临之际，她此次主旨演讲重在强调奥巴马政府益发重视经济问题。她重申美方认为人民币汇率过低，称美国有权“维护自身利益”。
希拉里表示，美国必须结束“政治上的边缘政策氛围”，直面全球经济变动中的新挑战的同时，推动本国经济走向正轨。
她并表示，美国在反对不公平贸易壁垒与应对海外国有或国有扶持企业之际，应尝试利用外交政策巩固国内经济。
希拉里说道：“印度与巴西等新兴市场国家将经济置于外交政策的中心位置……他们首先要问的问题就是‘这会如何影响我们的经济增长？’”
“我们需要问同样的问题，并非说其答案会主导我国外交政策的每一个选择，而是它是我们需要考虑的重要因素。”（完）
编译：张敏 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。