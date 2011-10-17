希拉里：美国需向新兴市场国家学习

2011年10月5日，美国国务卿希拉里在圣多明各一个会议上发言。 REUTERS/Ricardo Rojas

路透纽约10月14日电（记者 Patrick Worsnip）---美国国务卿希拉里周五称，美国应该向印度、巴西等新兴市场国家学习，将经济利益置于外交政策的中心位置，以继续保持全球领头羊地位。

希拉里在纽约经济俱乐部上发表主旨演讲称：“当今世界除战争外，董事会与交易大厅也左右着世界安全，我们必须为领导这样一个世界做好准备。”

在美国2012年大选来临之际，她此次主旨演讲重在强调奥巴马政府益发重视经济问题。她重申美方认为人民币汇率过低，称美国有权“维护自身利益”。

希拉里表示，美国必须结束“政治上的边缘政策氛围”，直面全球经济变动中的新挑战的同时，推动本国经济走向正轨。

她并表示，美国在反对不公平贸易壁垒与应对海外国有或国有扶持企业之际，应尝试利用外交政策巩固国内经济。

希拉里说道：“印度与巴西等新兴市场国家将经济置于外交政策的中心位置……他们首先要问的问题就是‘这会如何影响我们的经济增长？’”

“我们需要问同样的问题，并非说其答案会主导我国外交政策的每一个选择，而是它是我们需要考虑的重要因素。”（完）

编译：张敏 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。