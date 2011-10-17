叙利亚媒体称卡扎菲之子哈米斯身亡

路透迪拜10月17日电(记者 Ali Abdelatty)---叙利亚支持卡扎菲的Arrai电视台周一证实，卡扎菲之子哈米斯(Khamis)已在8月29日的一场战斗中死亡。

哈米斯领导着一支精英部队，他的死亡也是自利比亚国内抗议爆发以来，亲卡扎菲阵营中损失的最知名人物。

Arrai电视台同时也宣布了卡扎菲的情报部门负责人塞努西（Mohammed Abdullah al-Senousi）的死讯，称他们在与“国家过渡委员会”（NTC）军队在塔霍那（Tarhouna）的一场战斗中丧生。塔霍那位于的黎波里东南90公里处。

该电视台播出了哈米斯与塞努西的照片，并按传统播放《古兰经》进行悼念。自临时政府军8月份占领首都的黎波里以来，该电视台曾播放卡扎菲及其发言人的录音讲话。

该电视台称，哈米斯与塞努西在8月29日“为保卫家园与敌人而战时牺牲。”

NTC军事官员8月份曾表示，哈米斯在塔霍那被打死，并被埋在了巴尼瓦利德(Bani Walid)，但当时未获得卡扎菲效忠者的证实。

此前，哈米斯两次被宣称死亡，不过後来都又再现身。

一位要求匿名的美国官员对路透表示，美国尚无法独立证实哈米斯的死讯，但表示，华府收到了“可靠消息人士”的类似情报。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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