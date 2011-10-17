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中国财经 | 2011年 10月 17日 星期一 11:38 BJT

沃尔玛称中国区CEO因个人原因辞职

路透上海10月17日电---沃尔玛(WMT.N)周一发表声明称,包括执行长(CEO)在内的两位中国区高管已经辞职.

声明称,沃尔玛中国公司执行长陈耀昌(Ed Chan)因个人原因辞职.

声明还提到,沃尔玛中国高级副总裁Clara Wong也已辞职,但未透露更多细节.

沃尔玛暂时关闭了中国西部一座城市的十多家门店,因有指责称,沃尔玛在过去两年将普通猪肉标为“绿色食品”认证猪肉出售.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵/侯向明

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