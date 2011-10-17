中国须消除欧洲公司的“报复”担忧--欧盟官员

* 欧盟和中国必须携手化解欧洲企业对在华经营的担忧

* 欧洲企业游说团体称,欧盟必须对中国补贴采取行动

* 欧盟贸易执委卡瑞德古特指出,在获承认市场经济地位前中国需有所行动

* 卡瑞德古特透露,是否启动投资谈判尚不确定

路透布鲁塞尔10月14日电---欧盟(EU)贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周五呼吁,如果欧洲公司大谈中国不公平的商业环境,希望中国政府能消除欧洲的"报复"担忧.

卡瑞德古特在欧盟-中国峰会前表示,欧盟和中国需要建立互信,并敦促中国在向工业部门发放国家补贴上增强透明度.欧盟企业称中国政府补贴危及其业务.

欧洲公司指称,如果他们抱怨,他们在中国的业务恐将面临额外的审批事项,威胁甚至突然搜查.

"当我看到欧洲企业担心在中国遭到报复时,我感到...担忧."卡瑞德古特在与欧洲企业高管会谈时表示."这令人不安,必须加以解决,可以通过我们与中国的对话,当然也包括中国自己采取措施."

中国和欧盟领导人将于10月25日在中国天津会晤,与会领导人包括中国总理温家宝、欧盟执委会主席巴罗索和欧盟主席范龙佩(Herman Van Rompuy).

他们将讨论金融危机、20国集团(G20)11月初峰会以及可能启动的欧盟与中国投资协议谈判.

在周五公布的欧盟与中国商业关系报告中,游说团体BusinessEurope称,欧盟应"研究保护其企业和成员国免受中国压力和胁迫的方法".

该团体还称,在进入中国利润丰厚的市场和施压中国政府以保护欧盟产业,何者为优先任务的问题上,欧盟各国仍存在分歧,这削弱了欧洲与中国谈判时的立场.

"欧盟内部意见不一,使其无法详细制定一项前後一致的对华策略,"该团体称.

BusinessEurope主席Juergen Thumann要求卡瑞德古特,对欧盟认定的中国政府发放的非法津贴采取法律行动.这些津贴令欧盟企业陷入不利地位.

欧盟企业大多回避就津贴问题正式投诉,因担心中国可能撤销其商业许可,或通过繁文缛节对其施压.这些津贴可能给中国商品施加贸易壁垒.BusinessEurope称,欧盟应在即使没有此类投诉的情况下,开始进行调查.

中国已否认提供非法政府补贴,坚称对在中国运营的所有公司都提供了补贴.

会上并没有中国政府官员发言,但新华社记者崇大海受邀出席会议介绍中国的情况.

他警告欧洲不要挑战中国补贴和国有企业的制度,以免破坏中国的经济增长."过去四年来,中国一直扮演推动世界经济增长的火车头角色,"他说.

卡瑞德古特曾表示,中国"几乎对所有东西"都提供补贴.但他周五的态度较为温和,称中国和欧盟将共同努力,解决欧盟对中国发放非法补贴的质疑.

"有必要在补贴领域建立互信,这一切都始于提高透明度.我们将继续鼓励中国就补贴进行对话,"他说.

但对于近来中国总理温家宝要求欧洲承认中国市场经济地位,以换取中国就解决欧债危机伸出援手一事,他表现出较为坚定的立场.

中国希望欧盟认可它的市场经济地位,因为如果获得认可,根据世界贸易组织(WTO)规则,欧洲将更难以阻止中国产品的进口.为此,中国承诺进行改革.

"目前这方面进展困难,"卡瑞德古特称.

**投资协议**

卡瑞德古特称,目前还不清楚欧盟和中国领导人是否会启动投资协议谈判,该协议会促进和保护双向资本流动增长.

中国限制外商投资的政策,令受到中国经济增长吸引的欧盟企业感到沮丧,该政策通常要求外国公司与中资公司成立合资企业,并分享自己的技术.

而中国公司则担心,欧洲日益增长的保护主义情绪使将来的收购和投资更加难以进行.

"欧洲普遍感觉,中国的经济开放度并没有提高,"卡瑞德古特称.

"如果要让欧盟做出更多承诺,并考虑签署双边投资协议,(中国)需要让我们完全相信这会给欧盟企业带来实质性的价值,"他补充道.(完)

--编译 肖群英/许娜/梁睿雪/李春喜;审校 徐文焰

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。