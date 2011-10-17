鹏华美国房地产基金下周起招募 投资在美上市REIT

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海10月17日电---继诺安基金公司发行中国首只投资海外房地产投资信托(REIT)的基金产品後,鹏华基金公司下周三(26日)起将发行美国房地产证券投资基金,该基金将投资在美国上市交易的REIT.
这两只基金产品均通过境内合格机构投资者(QDII)机制投资海外房地产市场.诺安全球收益不动产基金投资范围更广,投资区域包括美国、澳大利亚、英国、法国、加拿大、新加坡以及香港等发达国家及地区.
鹏华基金周一刊登的招募说明书显示,鹏华美国房地产基金将投资于在美上市交易的REIT、投资于REIT的上市交易基金(ETF)和房地产行业上市股票,其中投资REIT的比例不低于基金资产的60%.
美国是全球最大的商业地产市场,而美国REIT投资范围很广,包括写字楼、厂房、大型商场、公寓、医院等.相关数据显示,自1988年以来,富时美国权益型REIT指数长期表现优于标普500指数.
鹏华美国房地产基金的业绩比较基准是人民币计划的MSCI美国REIT净总收益指数.截止6月底,该指数共有106只成份股,总市值3,817亿美元,大约覆盖美国整个REIT市场85%的市值.
招募书显示,该基金首次募集规模上限为50亿元人民币.该基金的境内托管人为中国建设银行(601939.SS)(0939.HK),境外托管理人为道富银行.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)