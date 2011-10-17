问答：欧洲银行业将展开资本重组？

路透伦敦10月14日电---欧洲银行业即将进行资本重组,当局希望此举能够阻止欧元区债务危机,并让饱受冲击的银行业重新赢得投资者的信心.

欧洲领导人似乎肯定会达成一项计划,尽管细节尚未最终敲定.

以下为有关此事的一些关键问题:

**银行业为何需要增资?**

政治家希望银行业有足够强的实力,能够消化希腊公债以及其他主权债券带来的损失,同时还有足够的资本,在无需纳税人紧急救援的情况下亦能抵受住经济衰退的影响.

**银行业资本要求的门槛会提至多高?**

过去几次整顿银行业的举措都以失败告终,因此越来越多的呼声要求欧洲当局对银行业施以重手,就像美国前财长保尔森在2008年所采取那种方式.

银行业核心一级资本比率的最低要求可能定在9%,此前当局的"压力测试"对两年来经济衰退以及希腊,爱尔兰,意大利,葡萄牙和西班牙公债给银行业带来的损失进行了估计.不过资本比率的水准并未最终确定,也有可能是7%或8%.

新的资本标准可能基于更加严格的资本定义,但不会像巴塞尔三号协议完全生效後那麽严格.後者要经过2013-2019年的过度期之後才会全面实施.

**银行会需要多少资本?**

这取决于核心一级资本比率的最低要求是多少.根据先前压力测试数据以及目前债券的价格计算,如果最低核心一级资本比率的要求是9%,则银行将短缺大约2,600亿欧元.但如果最低比率定在7%,则银行资金缺口仅有1,000亿欧元.

银行业今年已经出售资产,减少放贷和留存利润,这样一来资金需求就会减少.将上述举措考虑在内,花旗分析师估计,如果最低资本比率要求为7%,银行将需要增资640亿欧元,如果比率为9%,则需要2,160亿欧元.

**有没有时间限制?**

欧盟官员称,银行预计会有六个月的时间筹集资本.

欧盟部长预计会在10月23日的会议上批准相关计划.

**哪些银行需要额外资金?**

根据各银行提供的截至去年12月末的数据,以及9%的最低资本充足率,苏格兰皇家银行(RBS.L)、意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)、德意志银行(DBKGn.DE)、法国巴黎银行(BNPP.PA)、法国兴业银行(SOGN.PA)、德国商业银行(CBKG.DE)和巴克莱(BARC.L)等每家至少需要100亿欧元以上的资金.

如果最低资本充足率定为7%,他们需要增加的资本数额会少得多,甚至根本不需要.但希腊的六家主要银行可能仍需要超过300亿欧元的资金.这些银行包括National Bank of Greece (NBGr.AT)、Eurobank EFGEFGr.AT和ATEbank AGBr.AT等.

不过,个别银行的状况可能会好于年12月末时,比如德意志银行和苏格兰皇家银行已经大幅减少放贷并减持主权债务,因此减少了资金需求.

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**资金来自哪里?**

民间投资者似乎不愿意向银行注资.个别国家的大银行也许能够从民间募集资金,比如德意志银行或法国巴黎银行,潜在的融资渠道包括中东或亚洲主权财富基金等.但各国政府可能会承担绝大部分的资金,新的欧洲金融稳定机构(EFSF)将充当最後防线.

**是否有其他方式改善资本状况?**

银行可以通过缩减资产提高资本充足率.资产重组计划可能会使银行承压,被迫削减占用大量资本的贷款业务,比如资产融资、无担保消费融资、贸易融资、银团贷款和部分商业信贷.

银行可能也会被要求对员工降薪,以及减少股东派息,以保留现金.

**资本重组是否会伤及经济?**

很可能.银行已减少放贷,快速去杠杆化可能会损害为经济复苏所作的努力.

一个限制经济面临威胁的可能有效途径是,给银行增加资本设下严格期限.

"如果给出太多时间,银行可能会试图缩小资产负债表规模,以此达到新设立的更高资本要求.随着银行限制对整体经济的信贷供应,这可能导致一场长期的信贷紧缩,"大和金融信贷分析师Michael Symonds表示.

**谁在进行测试?**

欧盟银行业管理局(EBA)协调银行业压力测试.EBA为欧盟27国银行业监管者所组成的欧盟机构.该机构规定各银行需提供何种数据,但这由各国监管机构来决定是否实施.欧盟执委会和欧洲央行也参与此事.而关于资本充足率的决定则由欧盟各国财长来决定.

**不是已经做过"压力测试"了吗?**

EBA在7月已对90家银行进行了压力测试,意在重铸信心.测试令投资者对每家银行所持欧元区主权债务情况有更完整的了解,但仅有八家银行未通过测试,只需25亿欧元额外资金.

但7月测试并未将银行业持有各国公债造成的损失考量在内,该测试过于宽松遭外界广泛诟病.

**将增加何种资本?**

官员们仍在为银行应增加何种资本进行商讨.法国等国的银行业者希望能够动用能够吸收损失的混合工具,例如当银行陷入困境时可转成股本的优先股.较为传统的资本重组则是增加优质纯股本,但对股东来说,这种做法的稀释性较强且成本较高.

"一种极端的做法是,以非入股方式提供低成本资金充作一级资本,这样做对公司有利;另一种极端办法是以远低于账面价值的价格发行股份,股权会被严重稀释."巴克莱资本分析师Simon Samuels表示.

**是否会有法律风险?**

德国的银行称,强制资本重组需要一个法律基础,而目前尚不具备该基础.他们认为情况还未紧急到可以违反物权的程度(不像2008年)."如果推进这些计划,你可以预料到会出现很多法律诉讼."德国一名资深银行家说.

**对国家财政的影响如何?**

资本短缺约1,000亿欧元将相当于欧盟国内生产总值(GDP)预期值的0.7%,而2,600亿欧元的缺口将是GDP的2%左右.

若希腊被迫承担银行资本重组费用,则该国债务相当于GDP的比例将从157%上升至逾170%.尽管西班牙和意大利可能需要向本国银行注入大量资金,但为资本重组提供的资金可能仅会令它们各自债务/GDP之比增加1%.

**银行业资本重组是否足够?**

如果没有对银行融资的支持和主权债务问题解决计划相配合,那麽即使是资本重组也可能失败.银行家希望看到欧洲央行(ECB)向银行提供较长的2-3年期资金支持,他们担心融资紧缩若持续到明年,将会成为主要问题.

德国和法国领导人已经承诺,银行业资本重组将包含在20国集团(G20)11月3-4日会议计划推出的方案之中.(完)

--编译 郑茵/李春喜/梁睿雪/杜明霞;审校 张涛

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