17日午间分析：沪指早盘冲高回落

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
承接上周反弹之势，今日大盘早盘一度继续震荡反弹，但是受到上方压力位的影响，股指明显受到阻力，同时盘中个股分化较为明显，使得场内难以形成合力，最终导致股指冲高回落，午盘沪综指报收于2435.66点，微涨0.18%。
从技术层面看，连续的反弹後导致主力做多动能有所消耗，同时2450点压力位以及30日均线对指数反压较为明显，而且目前看大盘量价配合并不是很理想，因此，短线反弹或将面临夭折。
笔者认为，在国内外经济基本面未明显改观的大环境下，市场情绪仍然较为谨慎，本轮反弹主要是基于对利好政策的期盼，而非基本面的实质好转，因此，也就决定了短期回升仅能定义为反弹，而非反转。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。