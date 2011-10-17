17日午间分析：沪指早盘冲高回落

承接上周反弹之势，今日大盘早盘一度继续震荡反弹，但是受到上方压力位的影响，股指明显受到阻力，同时盘中个股分化较为明显，使得场内难以形成合力，最终导致股指冲高回落，午盘沪综指报收于2435.66点，微涨0.18%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

承接上周反弹之势，今日大盘早盘一度继续震荡反弹，但是受到上方压力位的影响，股指明显受到阻力，同时盘中个股分化较为明显，使得场内难以形成合力，最终导致股指冲高回落，午盘沪综指报收于2435.66点，微涨0.18%。

从技术层面看，连续的反弹後导致主力做多动能有所消耗，同时2450点压力位以及30日均线对指数反压较为明显，而且目前看大盘量价配合并不是很理想，因此，短线反弹或将面临夭折。

笔者认为，在国内外经济基本面未明显改观的大环境下，市场情绪仍然较为谨慎，本轮反弹主要是基于对利好政策的期盼，而非基本面的实质好转，因此，也就决定了短期回升仅能定义为反弹，而非反转。（完）

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