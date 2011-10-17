中美审计核查协议阴霾笼罩 後续动作恐掀波澜

* 贸易紧张关系升温恐令查核协议前景蒙上阴霾

* 若审计机构遭注消登记,料有更多问题

* 在审计风险上料有更好的披露

路透纽约10月14日电---在外交形势复杂多变的情况下,要达成允许美国检查中国企业审计机构的协议益发困难,且引发外界质疑监管机构是否会采取更严厉的措施打击被认定的会计作假行为.

由于中国在美国上市的企业爆出一连串假帐丑闻,导致美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)数月来一直试图进入中国,实地查核那里的审计机构.

PCAOB于7月时与中国监管机构在北京举行会谈,但对于下一轮协商的日期却迟迟未定.中美贸易紧张关系升温也引发这项协议可能难以达成的担忧.

法律专家表示,如果没办法达成查核协议,PCAOB可能被迫开始对不能查核的审计机构采取行动.PCAOB有权注销无法查核的审计公司的登记,尽管这可能造成中国企业退出公开市场,而後者也会带来一些风险.

"坏处是中国企业可能不公开上市,不用接受美国证券交易委员会(SEC)和PCAOB的管辖,这会使得市场透明度更差,"法律公司Willkie Farr and Gallagher LLP合夥人Elizabeth Gray表示.

**查核仍是较可行的选项**

其他法律专家也同意,应把注销审计机构的登记当作最後的手段,因为那将对全球资金流竖起一道高?.

"PCAOB已经和许多国家进行协商,有权进入那些国家进行查核.我认为制定一套规定允许PCAOB也能在中国这麽做,将会符合所有人的利益,"WeiserMazars会计事务所总顾问Scott Univer说.

北京大学客座教授Paul Gillis说,注销登记可能会重挫四大会计事务所的中国分支,这四大会计事务所为多家在美国上市的中资企业进行审计工作.

这四大巨头--普华永道会计师事务所(PwC)[PWC.UL]、德勤(众信, Deloitte Touche)[DLTE.UL]、毕马威会计师事务所(KPMG)[KPMG.UL]和安永会计师事务所(Ernst & Young)[ERNY.UL]--透过具有独立法律地位的审计分支对全球多数大公司进行帐目审计工作.他们的中国分支也为大型跨国企业的中国业务进行审计,但却不受PCAOB的查核.

"如果PCAOB撤销这些审计机构的登记,四大会计事务所在中国的分支可能无法再审计一些大型跨国企业,例如通用汽车(GM.N)、IBM(IBM.N)或者诺基亚(Nokia)NOK1V.HE,"Gillis说.

一个暂时的解决方法可能是增强信息披露,包括PCAOB本周所提议的要求审计者公开那些承包审计工作的各种机构名单.

目前,小型美国审计公司有时候会和中国公司签约在中国进行实地审计工作,但是投资者可能并不知道审计工作是由一家从未接受PCAOB审查的公司所完成的.

虽然PCAOB表示仍有希望和中国达成协议,但是PCAOB主席James Doty上周说该机构不可能无限期地等待协议达成.

他说,PCAOB已对浮现诈欺嫌疑的审计工作展开调查.

**中美紧张关系升温**

与此同时,中国似乎要采取严厉的打击措施,包括对一种受青睐的公司结构施加限制;中国赴美上市公司中,有近一半使用了这种结构.

Gillis说,此举凸显了部分中国权力机构想吸引在美上市中资企业回归国内市场的愿望.

中美之间贸易紧张局势的升级,为双方达成审计监察协议的前景蒙上阴影.

本周美国参议院通过具有争议的人民币汇率法案,招致中国的强烈反对."现在中国没有任何心情去抚慰美国,"欧洲一家政治风险顾问公司Eurasia Group的分析师Michal Meidan说.

她并称,虽然中国可能希望国内公司打入美国市场,但不愿意把审计监管权力拱手让与国外监管机构.

Michal Meidan还表示,"对每个人来说风险都很高,因为它事关中国企业,乃至中国本身的名声,中国可不希望在国际股票市场上被视为坏孩子."(完)

--编译 戴素萍/李婷仪/侯向明;审校 徐文焰

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