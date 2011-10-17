情景推测：欧元区提高纾困基金火力的可能选项

路透巴黎10月14日电---欧元区面临金融市场和其他主要经济体排山倒海而来的压力,在想方设法找到更积极的对策来因应其债务危机,并考虑在无需挹注更多资金的情况下提高纾困基金火力的各种办法.

美国已暗示杠杆化使用现有的4,400亿欧元欧洲金融稳定机构(EFSF),以防其必须资注西班牙及意大利等规模较大的经济体.

既然欧元区17国已通过赋予EFSF新的权限,可以在次级市场上买债、进行预防性贷款并对银行进行资本重组,欧元区官员正思忖如何进行.

以下是一些讨论中的可能选项.欧洲决策者似乎已有共识,欧洲央行将不会参与EFSF的杠杆操作.

10月23日举行的欧盟领袖会上可能会决定要采取哪些选项.

**EFSF可能成为一家银行**

这是德意志银行首席分析师Thomas Mayer及欧洲政策研究中心主管Daniel Gros率先提出的想法,目前获得法国的支持.如果EFSF真的成为一家银行,就可以向欧洲央行再融资.

EFSF拥有4,400亿欧元资金,可以在次级市场买进受困国家的公债,然後以这些公债作为担保品,在欧洲央行流动性操作中向欧洲央行借款,就像其他银行一样.

按照这种方式,EFSF的资金得以增加,而无需政府额外注资,且欧洲央行也不需要直接参与政府融资.

德国央行总裁魏德曼已经提出这个选项所面临的问题,即EFSF要取得一张银行执照将有困难,因为EFSF算不上是一家银行,它是个为了协助政府融资而成立的特殊目的机构.

欧盟法律禁止欧洲央行直接或间接透过EFSF等特殊目的机构来替政府融资.万一某个国家的债务违约,这类解决办法将使欧洲央行面临损失的风险.

欧盟执委会、国际货币基金组织(IMF)及欧洲央行均表示,这是不可能的解决办法.

**加快ESM进程**

一些官员认为欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)可能比较容易取得银行执照.该规模5,000亿欧元的永久性纾困基金将在2013年中取代暂时性的EFSF.

ESM不像作为特殊目的机构的EFSF,它是个永久性金融机构,有实收资本800亿欧元及催缴资本6,200亿欧元.

这还意味着ESM可以比EFSF更快作出决议,受各国议会的牵制较小.

ESM不同于EFSF,还能够像IMF一样独立运用各国提供的经费,缓解各国公共财政的紧俏情况.

但一些央行官员同样怀疑ESM的再融资能力,因为其和EFSF的最终目的是一样的,都是为了帮助政府融资.

德国和欧洲执委会都提议要把ESM的推出时程从2013年中往前提到2012年中,基本上是只要所有欧元区国家都通过原已同意的成立法案就可以推出了.

10月23日欧元区领导人将会讨论这个问题.

**EFSF为ECB购债提供保险**

该想法是基于美国2008年设立的定期资产支持证券贷款工具(TALF)的一些原理.

EFSF与/或ESM可使用其资金,在某个限额内补偿欧洲央行(ECB)购买受困国家债券所可能遭受的损失.

这样一来,当ECB根据其旨在改善货币政策传导机制的计划,购买债券来平息市况动荡时,就有了不亏钱的保证.

根据损失估值,EFSF可支配资金所担保的购债规模可以是其本身规模的许多倍.如同保险公司,EFSF只在违约情况下才支付--对于西班牙和意大利来说,违约情境都不大可能发生.

例如,EFSF可以说,其将赔付ECB在违约发生时录得的头20%亏损,这将使EFSF资金火力增长四倍,达到逾2万亿欧元.

该方案的问题在于,这将要求ECB继续购买欧元区政府债券,而ECB并不想这麽做,因为这样可能被视作在为政府财政政策融资.

**EFSF为投资者购债提供保险**

或者,EFSF也可为金融市场其他参与者的购债行为提供担保.

例如,EFSF可告知投资者,若意大利或西班牙主权债券违约,其将担保投资者在初级标售中所购债券的前20%损失.

"例如,EFSF可能会担保民间投资者所购债券的20%,而非将公债全部买下."一位了解商讨情况的欧盟消息人士表示.

此方案有望挽回市场对困境国家债券的信心,包括已经发行、且交投价因违约担忧而常处于深度贴水的债券.

"消除了对新债的担忧,也就消除了对已发行债券的忧虑,"上述消息人士谈到.

**EFSF或会遏制收益率**

当一国在初级市场标债时,EFSF可提出在某个协定水平上支付任意溢价,来保证一定的收益率水平.(完)

--编译 戴素萍/兰秀娟;审校 艾茂林/隋芬

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