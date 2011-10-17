特写：“占领华尔街”运动波及全球 谁是幕後推手？

路透纽约10月13日电（记者 Mark Egan/Michelle Nichols）---“占领华尔街”示威者痛诉富者愈富、普通老百姓则处境艰困。但事实上，这场运动的发起者，可能直接或间接得到了一位巨富的帮助。

抗议活动已持续四周，且蔓延至美国各地，外界对于谁在背後资助有诸多揣测，有个名字常常被提起，那就是今年9月首次入选美国10大富豪榜的乔治・索罗斯。有批评人士称，这场运动是索罗斯秘密计划的“特洛伊木马”。

索罗斯和抗议者否认他们之间存在任何联系。但路透发现，索罗斯与这场运动的发起方之一Adbusters有间接的财务关联。Adbusters是加拿大的一个反资本主义组织，它的一场创意营销是抗议活动的导火索。此外，索罗斯与抗议者在理念上存在相似之处。

索罗斯近期在联合国被问及“占领华尔街”运动时说：“我能理解他们的情绪。”

而被进一步追问他对这场运动和示威者的看法时，索罗斯避而不谈。但美国保守派电台主持人林堡（Rush Limbaugh）在与听众聊天节目中总结说：“索罗斯为这场运动提供了资金支持。”

索罗斯身家220亿美元，他曾承诺将捐出所有财产，一半在他活着的时候，一半在他死後。与抗议者一样，索罗斯不赞成美国2008年对银行的救赎行动，以及此後政府购买不良次贷资产的作法。

示威者称，2008年救助银行的作法，让银行坐享巨额利润，而普通民众面对失业率高企、工作无保障的威胁，政府却未伸出援手。他们愤怒地指出，仅占美国人口1%的富人聚敛巨额财富，其税率却低于多数美国人。

索罗斯在2009年撰写的评论中写道，购买银行不良资产是救了银行，但纳税人却为此付出了高昂代价。

他敦促奥巴马政府采取更激进的措施，或者重整银行资本，或者将其国有化、强制银行以具有吸引力的利率放贷。但他的建议未被采纳。

索罗斯是幕後推手？

索罗斯长期支持自由事业，根据2007-2009年披露的文件，索罗斯创办的开放社会研究所（Open Society Institute）向旧金山的潮水中心（Tides Center）拨款350万美元，後者类似捐赠者的结算所，将捐款转给非盈利组织。潮水中心的合作夥伴还包括福特基金会和盖茨基金会等。

文件还表明，潮水中心在2001-2010年间向Adbusters提供了18.5万美元款项，其中包括2007-2009年间近2.6万美元。不过潮水中心拒绝就此置评。

索罗斯的助手则称，这些将两者挂钩的揣测很牵强，称索罗斯从未听说过Adbusters。索罗斯本人拒绝置评。

Adbusters称，该组织希望“改变公司行使权力的方式”，其目标是“颠覆现有权力结构”。总部在温哥华的Adbusters旗下有《广告克星》杂志。

现年69岁的Kalle Lasn是Adbusters创始人之一，他表示，在阿拉伯之春运动推翻了埃及、利比亚和突尼斯政府後，该组织萌发了“占领华尔街”运动的创意。《广告克星》发行量12万份，以嘲弄流行广告而闻名。

“这个主意来自我们在Adbusters的头脑风暴，”Lasn告诉路透，并表示从7月13日开始在网上推广。他说：“突尼斯和埃及的形势鼓舞了我们，我们感到在美国发起解放运动的时机已成熟。”

“我们感到美国社会积聚了一股真正愤怒的力量，我们想要创造一次爆发的机会，让这种情绪得到释放。”

Lasn称，Adbusters活动资金的95%来自杂志订阅收入。他说：“索罗斯的许多观点都很好。我也希望他能给Adbusters捐些钱，我们非常需要。但事实上，他没给过我们一分钱。”

另一个支持“占领华尔街”运动的是在线募资网站Kickstarter，通过该网站承诺捐款金额达到7.5万美元。制片人Michael Moore也承诺捐款。

抗议活动于9月17日正式开始，《广告克星》上的一张插页画吹响了这场运动的号角。画上是一身蛮气的华尔街铜牛，背上是一位翩翩起舞的芭蕾舞者，她的身後是一群戴着防毒面具的示威者。

23岁的Robert Daros原来是个木匠，後来因次贷危机导致佛罗里达州建筑业崩溃，他也因此丢了工作，改行当酒吧招待。这次他在咖啡馆看到前述招贴画後，马上辞去工作，带上睡袋只身来到纽约，希望加入抗议活动。

“我那时候还是木匠，但我们建筑项目的投资方因涉嫌公司欺诈被捕，我也丢了工作，”Daros说。他带着红袖章，这表示他在“占领华尔街”运动的营地协助医疗服务。

这场运动起初声势不算大，但後来吸引了全球媒体的关注，当时不少媒体称其“热情但没有意义”。

但Lasn对这些批评毫不在意，并明确提出了要求：向1%的富人提高征税，向外汇交易以及所有金融交易提高征税。

他说：“随着这场运动的开展，会提出非常明确的要求。但起初阶段确实有点混乱，缺乏有序领导和明确要求。”（完）

编译：王凤昌 发稿：张家伟

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