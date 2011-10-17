中国股市反弹有望延续 流动性或迎来阶段性改善--申万

路透北京10月17日电---中国大型券商--申银万国证券发布最新市场报告称,尽管目前中国股市仍处于阶段性反弹而非反转,但鉴于流动性或将迎来阶段性改善,预计反弹将有望延续.

申万认为,目前市场阶段性见底企稳趋势已日益明朗,随着市场对宏观经济和微观盈利的预期有所下降,风险亦已在预期的不断下调中得到释放.

"阶段性反弹的基础是股市流动性的阶段性改善...,且政策面积极因素增多,向下不确定性减弱."报告称,目前市场向上空间和概率大于向下空间和概率.

报告分析指出,目前全球整体流动性进一步趋紧的空间已不大,稳定局势和刺激经济再度成为各国的首要议题,故阶段性政策退出和紧缩已告段落.同时,尽管中国宏调基调不会全面放松,但货币紧缩实质已暂缓.

另外,近期中国管理层的关注点已从通胀转向增长和结构转型升级,也确实有定向微调政策出台,可能从更强调总量收紧到更强调有保有压.同时,从资源配置角度看,政策倾向于引导资金流向符合结构调整方向的实体经济领域.

不过,申万认为,目前反弹仍具备一定风险,包括三季报後盈利预期是否还会下调;以及会否有大盘股的密集发行等.

"反弹可能有所反复,上方阻力不小,特别是2,550点一带,需关注量能是否配合,"报告并预计,本周上证指数的核心波动区间为2,400-2,550点.

中国股市沪综指周一午後报2,431.61点.上周大盘累计上涨3.06%,终止此前连续五周跌势.

中国上周公布数据显示,9月CPI同比涨幅降至四个月低位,进一步确认通胀正逐步下行的态势.但经济面"内忧外困"下,宏观政策预计继续处在观察期,保持冷静观望.中国即将于本周二公布三季度宏观经济数据.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴

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