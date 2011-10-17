中国股市反弹有望延续 流动性或迎来阶段性改善--申万

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京10月17日电---中国大型券商--申银万国证券发布最新市场报告称,尽管目前中国股市仍处于阶段性反弹而非反转,但鉴于流动性或将迎来阶段性改善,预计反弹将有望延续.
申万认为,目前市场阶段性见底企稳趋势已日益明朗,随着市场对宏观经济和微观盈利的预期有所下降,风险亦已在预期的不断下调中得到释放.
"阶段性反弹的基础是股市流动性的阶段性改善...,且政策面积极因素增多,向下不确定性减弱."报告称,目前市场向上空间和概率大于向下空间和概率.
报告分析指出,目前全球整体流动性进一步趋紧的空间已不大,稳定局势和刺激经济再度成为各国的首要议题,故阶段性政策退出和紧缩已告段落.同时,尽管中国宏调基调不会全面放松,但货币紧缩实质已暂缓.
另外,近期中国管理层的关注点已从通胀转向增长和结构转型升级,也确实有定向微调政策出台,可能从更强调总量收紧到更强调有保有压.同时,从资源配置角度看,政策倾向于引导资金流向符合结构调整方向的实体经济领域.
不过,申万认为,目前反弹仍具备一定风险,包括三季报後盈利预期是否还会下调;以及会否有大盘股的密集发行等.
"反弹可能有所反复,上方阻力不小,特别是2,550点一带,需关注量能是否配合,"报告并预计,本周上证指数的核心波动区间为2,400-2,550点.
中国股市沪综指周一午後报2,431.61点.上周大盘累计上涨3.06%,终止此前连续五周跌势.
中国上周公布数据显示,9月CPI同比涨幅降至四个月低位,进一步确认通胀正逐步下行的态势.但经济面"内忧外困"下,宏观政策预计继续处在观察期,保持冷静观望.中国即将于本周二公布三季度宏观经济数据.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)