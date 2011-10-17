iPhone 4S上市赢得满堂彩

路透伦敦/旧金山10月14日电（记者 Kate Holton/Poornima Gupta）---苹果(AAPL.O)最新款iPhone手机有望成为该公司迄今最畅销的产品，其中原因之一似乎是竞争产品魅力下降。

从东京至旧金山的全球各苹果专卖店内，近四分之一的光顾者告诉路透，他们打算淘汰或弃用黑莓和诺基亚NOK1V.HE手机、甚至放弃基于谷歌(GOOG.O)安卓系统的手机，改用预期性能更好的手机。

路透在美国、日本、澳大利亚、法国、德国和英国随机采访了127名iPhone 4S购买者，其中绝大多数都是苹果产品的忠实用户，买新款iPhone是为了升级自己的老款手机。

但也有28位受访者称他们改换了手机品牌，其中一些表示他们对RIMRIM.TO大失所望，因本周稍早发生的黑莓服务器全球宕机事件惹恼数百万用户。

今年25岁的Myles Geissler正在悉尼购买iPhone 4S。他说，“我以前用的是诺基亚手机，但我觉得诺基亚手机在界面和其各方面都有些技不如人。再者说，我的许多朋友都在用苹果手机。”

iPhone 4S周五开始在全球七个国家的苹果专卖店发售，此前在网络首发当日的预订量超过了100万部。

时尚评论员Adam在纽约时报广场苹果专卖店称：“我追求时尚，新款iPhone像是一款行业代表作。此外，黑莓手机问题不断，就像每隔6个月要淘汰的物品一样，这也令我厌倦。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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