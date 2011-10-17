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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 17日 星期一 15:06 BJT

穆雷超费德勒 世界排名升至第三

周日在ATP'1000上海大师赛男单决赛中，英国选手穆雷7-5与6-4击败费雷尔，成功卫冕，赛後其个人职业生涯世界排名首次超越瑞士天王费德勒，荣升第三。上海赛卫冕成功也帮助穆雷实现了亚洲赛事三冠王，这也是他最近26场比赛第25次取胜。费德勒世界排名八年来首次被挤出三甲。路透

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