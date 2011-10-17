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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 17日 星期一 15:06 BJT

克洛泽绝杀 拉齐奥2-1胜罗马

周日在意甲第七轮中，罗马与拉齐奥上演德比大战，最终克洛泽绝杀，帮助拉齐奥2-1胜罗马，并由此终结了拉齐奥在德比对决中的五连败纪录。奥斯瓦尔先破僵局，帮助罗马领先，但下半时一点球机会让埃尔南内斯扳平比分，罗马球员克亚尔也被罚下场。终场前克洛泽抓住机会完成绝杀。路透

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