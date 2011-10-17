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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 17日 星期一 15:06 BJT

曼城英超登顶

周六英超联赛一场比赛中，曼城坐镇伊蒂哈德球场迎战阿斯顿维拉，巴洛特利、约翰逊、孔帕尼与米尔纳各进一球，维拉由沃尔诺克扳回一分，最终曼城4-1胜维拉，以22分总积分排名升至榜首；当天曼联则1-1平利物浦，落後曼城两分，排名第二。路透

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