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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 17日 星期一 15:05 BJT

巴托丽大阪赛夺冠

WTA巡回赛大阪站女单决赛中，法国名将、赛会二号种子巴托丽一天连赢两场，决赛中直落两盘，横扫新科美网冠军斯托瑟而封后。由于降雨，半决赛与决赛不得不在同一天开赛。巴托丽先是6-1与7-6击败三号种子、德国选手科贝尔，决赛中又以6-3与6-1击败澳大利亚对手斯托瑟。路透

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