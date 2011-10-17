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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 17日 星期一 15:05 BJT

巴萨继续领跑西甲

周六在西甲巴塞罗那主场迎战桑坦德竞技比赛中，梅西梅开二度，上下半场各进一球，个人本赛季西甲联赛进球数达到10粒，队友哈维头球破门，最终巴萨3-0胜桑坦德竞技，七场比赛过後积17分。当天伊瓜因上演帽子戏法，率皇马4-1胜皇家贝蒂斯。路透

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