苏尔特平民谴责革命者打砸抢报复

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透苏尔特10月16日电（记者 Rania El Gamal）---重返家园的利比亚苏尔特居民谴责称，利比亚执政当局的官兵打砸抢居民住宅、商店和公共建筑，以此报复这座城市对卡扎菲的支持。
苏尔特一名不愿透露姓名的市民说：“他们嫉恨我们，因为卡扎菲是从这里走出去的。但我们只是平民。这些革命分子来此复仇和破坏。我们并未进行抵抗，他们为什麽还要破坏我们的家园？”
她一边检查房屋损坏状况一边说，苏尔特永远回不到过去了。她对路透社说：“这里不再安全了。”
大门被损坏，衣服散落一地，家具被掀翻。从?上的洞向外看，由于战争继续，烟雾在城市上空缭绕。
一些居民称，抢掠让他们对这场革命感到愤怒。另一些人甚至认为，在卡扎菲领导下，生活相对更加舒适。
另一个叫艾哈迈德的居民在屋内称：“你们是来解放这座城市，还是来抢劫的？早知会是现在这样，我就不会离开。我会留下来，为我的家园战斗。”
利比亚其它城市在战争中也遭到类似破坏。但苏尔特遭狂轰乱炸，卡扎菲家人及支持者房屋被烧，令人质疑，利比亚国家过渡委员会一些战士试图实施报复。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。