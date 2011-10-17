苏尔特平民谴责革命者打砸抢报复

路透苏尔特10月16日电（记者 Rania El Gamal）---重返家园的利比亚苏尔特居民谴责称，利比亚执政当局的官兵打砸抢居民住宅、商店和公共建筑，以此报复这座城市对卡扎菲的支持。

苏尔特一名不愿透露姓名的市民说：“他们嫉恨我们，因为卡扎菲是从这里走出去的。但我们只是平民。这些革命分子来此复仇和破坏。我们并未进行抵抗，他们为什麽还要破坏我们的家园？”

她一边检查房屋损坏状况一边说，苏尔特永远回不到过去了。她对路透社说：“这里不再安全了。”

大门被损坏，衣服散落一地，家具被掀翻。从?上的洞向外看，由于战争继续，烟雾在城市上空缭绕。

一些居民称，抢掠让他们对这场革命感到愤怒。另一些人甚至认为，在卡扎菲领导下，生活相对更加舒适。

另一个叫艾哈迈德的居民在屋内称：“你们是来解放这座城市，还是来抢劫的？早知会是现在这样，我就不会离开。我会留下来，为我的家园战斗。”

利比亚其它城市在战争中也遭到类似破坏。但苏尔特遭狂轰乱炸，卡扎菲家人及支持者房屋被烧，令人质疑，利比亚国家过渡委员会一些战士试图实施报复。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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