《阳歌专栏》窝窝团执意上市 新浪微博难逃"被监管"命运

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（http://om/youngchinabiz）

窝窝团拒不接受现实

尽管美国市场动荡为多数IPO活动按上了暂停键，但挣扎中的团购网站--窝窝团则公开站出来宣布拟于年底前推动公司在纳斯达克上市，该目标可能更多地反映了窝窝团的资金窘境，而不是从现实角度出发。同时，另外一个缺钱的企业、视频分享网站——迅雷网，已经正式宣布收回赴美上市申请。

首先，我们先来看看窝窝团。在高度竞争的团购领域，该公司显然正处危机之中。上月媒体报导其成为最新一家大幅裁员的团购网站後，窝窝团上周终于站出来承认此事。该公司此前在寻找IPO承销商中还遭到冷遇。

现在窝窝团CEO徐茂栋已向外界重申继续推进IPO，预计于今年年底上市。但我认为，这里唯一的问题是，徐先生与其亏损的公司会发现西方投资者对其股票可能兴趣索然。

市场对亏损网络企业的股票需求低、对在美上市中资企业不热情，导致迅雷先是缩减IPO规模，并最终暂停IPO计划。但我怀疑，可能不像窝窝团与拉手网，迅雷可能还有资金可以周转一段时间。我认为，一旦市场从动荡中恢复平静，市场对于中资股的负面情绪消退，迅雷还会回归市场。

一句话：窝窝团决定年底前推动公司赴美上市反映公司急缺资金，即使其IPO真的往前推进，投资者对其股票也没什麽兴趣。

**新浪微博难改“被监管”命运**

中宣部副部长王晨鼓励政府机构和人员开通微博，以更好地服务民众。大家对于这一评论议论纷纷，认为这一表态意味着，以新浪(SINA.O)微博为代表的微博行业不会像很多人担心的那样快遭遇管制压力。但进一步探究王晨的这番话，你会发现，他并未提供任何这种保证，因此，我预测，微博业真正面临严格管制只是个时间问题，而这一管制会严重阻碍新浪微博及中国其他微博网站的发展。

王晨的发言引发新浪股价跳涨18%，但仔细研究他的发言，你会发现，他只是鼓励政府机构积极利用微博更好地服务社会。这听起来很好，但并不能真正解决本月早些时候引发新浪股价暴跌的主要担忧。

此前，另一名政府官员表示，中国政府未来很可能要求微博“实名制”，以遏制猖獗的流言传播和匿名的抨击之辞。这一要求不禁让新浪股价打了一个寒噤，因投资者意识到，如果实施新规定，新浪微博两亿注册用户中有很多人很可能拒绝以实名开设新账户，会极大地减少用户数量，并降低新浪微博对广告商及其他希望借此平台展示自己形象的吸引力。

尽管王晨的最新表态说明，新浪微博不太可能在近期被关闭，甚至或许与政府保持着良好关系，但这不能改变一个事实，即因中国政府试图整肃微博业，微博业面临严格的新规定几乎不可避免。

一句话：显示中国政府支持微博发展的新言论不能改变微博新规定即将到来的事实，而新规定将极大地减少微博的点击量。（完）

编译：张敏/靳怡雯 发稿：王燕焜

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