中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京10月17日电---中国股市沪综指周一小幅收涨.年内最大A股首次公开发行(IPO)--中国水电将于明天上市,同时国家统计局将公布三季度经济运行数据,市场谨慎情绪升温.分析人士称,短线大盘仍料维持反弹格局,但上升空间有限.
沪综指收报2,440.402点,涨9.03点,或0.37%.沪市A股成交额约为575亿元人民币,略低于上个交易日水平.
山西证券分析师杜亮认为,整体来看当前市场悲观情绪有所缓解,使得大盘具备了一定的反弹动能,但整体经济增速受各种负面影响趋缓,对股市形成牵制.
"当前市场存在反弹要求,但空间较为有限,上限为2,500-2,600点左右.政策不具备较大的松动空间,A股缺乏坚实的反转基础,短期市场仍然存在反复."他称.
中国今年迄今最大A股首次公开发行(IPO)--中国水利水电建设股份有限公司周一公告称,本次IPO网上资金申购发行的15亿股A股股票将于周二(18日)起,在上海证券交易所上市交易.
路透此前综合21家机构预测中值结果显示,中国三季度经济增速将继续下滑,显示紧缩货币政策下,实体经济增长继续从过快向正常回归.三季度国内生产总值(GDP)预计将同比增长9.2%,较二季度的9.5%回落,但仍远高于年初制定的全年8%经济增速目标.
沪深300指数10月合约尾盘报2,662.8点,涨0.35%,成交量为192,342手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)