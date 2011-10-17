战争遗属仅获4美元补偿 令韩国官员尴尬不已

路透首尔10月17日电---韩国一位妇女因其兄长在1950-53年朝鲜战争中牺牲，获得逾4美元政府补偿金，令有关官员感到尴尬，官员称赔偿问题受到未能与时俱进的法律的约束。

韩国媒体报导称，这位妇女在其兄长于1950年战死时只有两岁，要不是邻居揭秘，她还不知道兄长的存在。报导还提到，她的母亲一直患有痴呆症。

这位朝鲜战争阵亡者的家人长期没有得到任何补偿，直到今年4月才获得政府按照战时法律支付的5,000韩元（4.33美元）补偿金。

韩国国民权益委员会（ACRC）表示“很难理解”这样的做法，敦促政府重新核查此事。

该委员会称：“我们希望此事能促成建立一个体系，来适当补偿朝鲜战争阵亡者的遗属，他们仍在饱受战争导致的创伤。”

韩国国家报勋处及国防部表示，需要设立新的法律提高补偿金，或者是调整补偿额将通胀和利息包括在内。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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