圣地亚哥荣登全美最幸运城市

路透纽约10月13日电（记者 Paula Rogo）---据《男性健康》杂志排名，加州南部的圣地亚哥位居美国最幸运城市榜首。该市还一直被认为是美国气候最好的城市之一。

该杂志评选了全美100个幸运城市，巴尔的摩、凤凰城、特拉华州的威明顿和佛吉尼亚州的里士满，排在圣地亚哥之後。

该杂志主编辛森柯（David Zinczenko）说：“运气是我们现代世界中的魔术，人们需要相信运气，因为它可以赋予生命中的偶然性以称谓。当你命名一些事物时，也就对其拥有了更多驾驭能力。”

为了确定最幸运的城市，该杂志对不同城市的各种数据进行了分析，看哪些城市彩票及赌金得主人数最多、高尔夫球场一杆进洞次数最多、雷电发生次数最少、高空坠物致死人数最少以及彩票和赌马欠债额最低等。

辛森柯指出：“圣地亚哥彩票大奖得主多，闪电次数少、致伤和致死人数低，这些因素帮助该市荣登榜首。”

赌城拉斯维加斯和内华达州的赌博胜地雷诺，也排在前十名。

辛森柯谈及拉斯维加斯时称：“它排进了前十，但是你得记着，如果所有的赌家都一直走运，那就不会存在拉斯维加斯了。”

西佛吉尼亚州的查尔斯顿则给榜单垫底。当地高空坠物致死率最高，是圣地亚哥的四倍，且没有出现过彩票或赌金得主。

最不幸运城市还包括佛罗里达州的坦帕、密西西比州的杰克逊还有孟斐斯。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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