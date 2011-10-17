朝鲜与美国下周举行会谈--报导

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透首尔10月17日电（记者 Jeremy Laurence）----韩联社周一报导，朝鲜与美国将于下周在日内瓦举行第二轮会谈，讨论重启六方会谈的问题。
报导援引韩国一位外交人士的说法称，双方可能于10月26日在日内瓦举行会谈。
朝鲜于2006年举行首次核试验，并于2009年进行第二次核试验。
朝韩关系在今年稍有改善，并且朝韩、朝美之间一系列双边会谈也预示着，中止了近三年的朝鲜核问题谈判有望重启。
报导援引上述外交人士的说法称：“据我所知，朝鲜与美国将在日内瓦举行高层对话。”
不过，负责朝韩事务的韩国统一部表示，对该报导毫不知情。
朝鲜上月曾表态，非常期待与美国举行第二次对话。
朝鲜代表团也将于本月赴美国另外参加两场为恢复六方会谈做准备的非正式会议。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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