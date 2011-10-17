朝鲜与美国下周举行会谈--报导

路透首尔10月17日电（记者 Jeremy Laurence）----韩联社周一报导，朝鲜与美国将于下周在日内瓦举行第二轮会谈，讨论重启六方会谈的问题。

报导援引韩国一位外交人士的说法称，双方可能于10月26日在日内瓦举行会谈。

朝鲜于2006年举行首次核试验，并于2009年进行第二次核试验。

朝韩关系在今年稍有改善，并且朝韩、朝美之间一系列双边会谈也预示着，中止了近三年的朝鲜核问题谈判有望重启。

报导援引上述外交人士的说法称：“据我所知，朝鲜与美国将在日内瓦举行高层对话。”

不过，负责朝韩事务的韩国统一部表示，对该报导毫不知情。

朝鲜上月曾表态，非常期待与美国举行第二次对话。

朝鲜代表团也将于本月赴美国另外参加两场为恢复六方会谈做准备的非正式会议。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。