17日盘後分析：言反弹结束尚早

经历了十一长假後首周反弹後，本周一A股市场全天呈现冲高受阻後回落走势。早盘沪深两市股指小幅高开後，一度继续震荡上行，但是由于上方压力位以及技术位的反压，导致股指冲高受阻，同时盘中热点散乱，显示市场分歧加剧，使得本次超跌反弹过程较为曲折，尾盘沪综指最终报收于2440.40点，上涨0.37%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经历了十一长假後首周反弹後，本周一A股市场全天呈现冲高受阻後回落走势。早盘沪深两市股指小幅高开後，一度继续震荡上行，但是由于上方压力位以及技术位的反压，导致股指冲高受阻，同时盘中热点散乱，显示市场分歧加剧，使得本次超跌反弹过程较为曲折，尾盘沪综指最终报收于2440.40点，上涨0.37%。

众所周知，本次反弹是在汇金增持银行股、技术面超跌以及政策改善预期再起的背景下产生的，因此，短线反弹的延续还要看上述因素的变化。

不过，投资者应该清醒的认识到，本次反弹并不是建立在基本面出现实质性好转的基础上，在国内外宏观经济基本面未明显改观的大环境下，市场情绪仍然较为谨慎，因此，也就决定了短期回升仅能定义为反弹，而非反转。

正是在这样的基调下，短线反弹有所反复，笔者认为，今日大盘之所以出现冲高回落，有以下几点原因：

首先，近一段时期，政策预期的变化始终左右着股指短期走向，从最初的政策改善预期，到汇金增持银行股，再到紧缩政策结构性微调，无不对市场产生重要的影响。

就在市场热盼利好政策的背景下，今日消息面再度传来偏空消息，无疑对市场市场做多信心形成冲击。如京沪穗多家银行提高首套房贷利率，预示房地产调控并不会因为初见成效而放松；另外，商务部昨日正式印发《关于跨境人民币直接投资有关问题的通知》，允许境外投资者用合法获得的境外人民币依法在中国境内开展直接投资活动，但禁买证券，这对市场心理层面形成一定的压制。

其次，市场热点持续性不强，经过上涨的轮涨後，个股分化显示市场谨慎情绪仍然较浓，资金面的限制导致权重股持续上涨动力不强，而中小盘题材股虽然保持活跃态势，但是缺乏领涨板块，同时对指数拉动作用甚微。

再次，市场分歧加剧，难以形成合力。近期是各大机构纷纷发布四季度投资策略报告的高峰期，从各大基金的报告看，在当前市场环境下，各大基金的投资策略出现较大分歧，部分基金认为目前市场已具备较高的投资价值，正是布局良机；但部分基金仍维持谨慎，不看好本轮反弹的力度及可持续性，甚至选择减仓。

最後，技术压力较为明显。今日沪综指在2450点以及30日均线处受阻，显示在量价配合不甚理想的情况下，大盘持续反弹动能不足，同时连日反弹所积累的短线获利盘也对指数形成打压。

总的来说，大盘短期反弹百点後，出现技术休整很正常，本轮反弹结束还言之尚早，短线震荡蓄势将更有利于反弹行情的演绎。（完）

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