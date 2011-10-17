中国1-8月黄金产量同比增3.87% 企业利润增四成

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
* 8月全国生产黄金31.9吨,1-8月同比增3.87%至226吨
* 受欧洲债务危机波及,国内外金价一度飙升
* 1-8月黄金企业实现利润204.325亿元,同比增长41.11%
路透北京10月17日电---欧债危机引发金价飙升,亦令黄金生产企业获利.中国今年1-8月黄金产量同比增长3.87%,黄金企业实现利润同比增逾四成.
刊登在工信部网站上的新闻稿称,8月份生产黄金31.889吨,高于上月的30.083吨.1-8月产量226.388吨,其中黄金矿产金完成189.546吨,比去年同期增长5.53%;有色副产金完成36.842吨,比去年同期下降3.92%.
数据并显示,8月全国黄金企业累计实现工业总产值258.027亿元人民币,实现利润38.710亿元.1-8月份,全国黄金企业累计实现工业总产值1,690.968亿元,同比增长23.14%;实现利润204.325亿元,同比增长41.11%.
8月美国长期主权信用评级降低,欧洲债务危机蔓延,避险需求推动国际市场黄金价格飙升,9月初创出每盎司1,920.20的纪录高位,但随後下跌.周一伦敦现货金报1,689美元.
中国国内主要现货金品种亦在9月初触及每克395元人民币的高点,之後下跌70元左右.目前报347元左右.(完)
更多细节,请点选工信部网站(www.miit.gov.cn)
--发稿 李文科;审校 黄凯
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)