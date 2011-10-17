缅甸在中印间左右逢源谋渔翁之利

缅甸总统吴登盛(左)5月27日在北京访问时与中国主席胡锦涛一同出席经贸签字仪式。 REUTERS/David Gray

路透新德里10月15日电（记者 Frank Jack Daniel）---缅甸男人的传统服饰是将印度纱笼（sarong）与中式上衣合二为一，这种装束或许正是缅甸试图平衡与中印两大邻国关系的生动写照。

缅甸西部与印度接壤，东部毗邻中国，夹在两大国之间的缅甸在推行政治改革，摆脱“恶棍国家”名声、振兴经济之际，需要努力平衡与中印的关系。

在西方制裁遏制下，缅甸长期以来依赖中国获得武器、贷款并进行基建项目。但现在也在讨好印度，降低对中国的依赖。

缅甸希望中印两国之间相互竞争，这样便可从中渔利，获得更多好处，譬如印度洋天然气等资源项目。

两周前，缅甸近50年来首位名义平民总统吴登盛作出了令中国震惊的决定，即暂停中国牵头、合约价值36亿美元的密松水坝项目。

本周吴登盛访问印度，他首先前往佛教圣地菩提伽耶（Bodh Gaya）参观，据传释迦摩尼在此地的菩提树下静坐三天三夜後得道。

澳大利亚国立大学亚洲关系专家Christopher Roberts称，“缅甸政府暂停密松水坝项目和吴登盛出访印度，表明他们不想被低估。缅甸知道他们拥有许多国家都想要的资源，并正在加以利用以充分发挥优势。”

缅甸对中国采取的新举动，加上该国想重返国际社会的意图，为印度提供了难得的机会，在海运及能源供应等地区事务与中国的竞争中抢得先机。

但印度方面办事拖拉，官僚派系错综复杂，意味着该国可能无法抓住这个机会。

印度一位未具名官员称，“我们需要改善及时实施项目的能力”，中国在这方面却有着良好的记录。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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