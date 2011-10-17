中国外交部反击罗姆尼言论 称其批评不负责任

路透北京10月17日电---中国外交部周一表示，美国共和党总统候选人罗姆尼（Mitt Romney）对中国汇率和贸易政策的批评是不负责任的，呼吁他停止谴责他人。

罗姆尼上周扬言，中国如不停止操控汇率、不公平地补贴企业、及大肆侵犯知识产权的行为，可能遭到美国的贸易制裁。

罗姆尼如此强硬的立场是想把自己与美国总统奥巴马划清界限，同时利用美国公众对中国经济与军事发展的担忧心理。

中国外交部发言人刘为民在周一的例行记者会上称，“我们认为这种动辄诿过他国，寻找‘替罪羊’，误导公众的态度是不负责任的。”

刘为民指出，中国过去几年经济取得成功，是因为中方勇于迎接挑战，始终坚持解放思想、改革开放、互利共赢，不断完善和提高自己。

新华社在9月时称，罗姆尼抨击人民币汇率的言论是这种逢选就打“中国牌”的做法，既荒唐可笑也没有意义。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。