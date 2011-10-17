中国外交部反击罗姆尼言论 称其批评不负责任

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京10月17日电---中国外交部周一表示，美国共和党总统候选人罗姆尼（Mitt Romney）对中国汇率和贸易政策的批评是不负责任的，呼吁他停止谴责他人。
罗姆尼上周扬言，中国如不停止操控汇率、不公平地补贴企业、及大肆侵犯知识产权的行为，可能遭到美国的贸易制裁。
罗姆尼如此强硬的立场是想把自己与美国总统奥巴马划清界限，同时利用美国公众对中国经济与军事发展的担忧心理。
中国外交部发言人刘为民在周一的例行记者会上称，“我们认为这种动辄诿过他国，寻找‘替罪羊’，误导公众的态度是不负责任的。”
刘为民指出，中国过去几年经济取得成功，是因为中方勇于迎接挑战，始终坚持解放思想、改革开放、互利共赢，不断完善和提高自己。
新华社在9月时称，罗姆尼抨击人民币汇率的言论是这种逢选就打“中国牌”的做法，既荒唐可笑也没有意义。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。