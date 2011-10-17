中投监事长称欧元区需要切实可行的方案

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透巴黎10月17日电---中国投资公司监事长金立群周一表示,他仍对欧元区感到乐观,但他表示,欧元区领袖必须拟出一份符合现实的方案,以解决欧债危机,而且将需要欧元区民众的支持.
"我对欧元区感到乐观,但欧元区必须对自己有信心.首先需要的是政治意志力、广大民众支持...以及一套切实可行的方案,"金立群在巴黎一场投资会议上表示.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。