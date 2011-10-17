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国际财经 | 2011年 10月 17日 星期一 18:11 BJT

中投监事长称欧元区需要切实可行的方案

路透巴黎10月17日电---中国投资公司监事长金立群周一表示,他仍对欧元区感到乐观,但他表示,欧元区领袖必须拟出一份符合现实的方案,以解决欧债危机,而且将需要欧元区民众的支持.

"我对欧元区感到乐观,但欧元区必须对自己有信心.首先需要的是政治意志力、广大民众支持...以及一套切实可行的方案,"金立群在巴黎一场投资会议上表示.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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