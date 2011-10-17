中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
* 人民币兑美元即期汇价收涨
* 欧债解决方案推出有望,欧元走稳
* 套利盘参与,扰动近期人民币升值
路透上海10月17日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周一收涨,盘间波幅有所收窄,市场交投温和.欧债解决方案有望推出,稳定欧元走势;而剧烈波动後,人民币亦重回稳定区间.
交易员表示,经过前期大幅波动後,国内外影响因素得以消化,料近半月内人民币汇价将维持在6.36-6.38区间波动.
"还没有看到大的客盘,即期汇价也较稳定,但是今天是(本周)第一天(交易),还需要进一步观察,"上海一银行交易员称.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
------------------------------------------------------------------
6.3706 6.3684 6.3780 6.3710 6.3762 6.3785
上述银行交易员并表示,境内外人民币兑美元汇价价差,也吸引了部分套利盘参与购汇,美元卖盘报价相对维持在高位,从而一定程度上扰动近期人民币升值.
路透数据显示,香港的离岸人民币兑美元即期与境内市场的价差今日维持在逾470个基点左右.
以下为北京时间16:56,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3790/50 6.3990
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.4180/80 6.4420
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水300点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3406元.
东京汇市欧元周一徘徊在一个月高位附近,此前20国集团(G20)峰会提振对欧盟本周将果断解决债务危机的期望,且有交易商称,进一步的空头回补操作或将推动欧元进一步走高.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 刘昕/冉莹; 审校 乔艳红/张喜良
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)