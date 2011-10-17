中国称华尔街抗议活动蔓延发人深省

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京10月17日电---中国外交部周一称，美国“占领华尔街”运动向全球蔓延，问题的根源“发人深省”，但反思应有助于世界经济健康增长。
反贪婪抗议者周六在全球集结，谴责银行家和政界人士是全球经济危机的罪魁祸首。罗马出现暴力活动，汽车被烧，银行窗户被砸。
中国外交部发言人刘为民在例行记者会上称：“我们注意到近日发生的有关抗议活动及舆论有关评论和反思，问题的根源确实发人深省。”
“希望这些反思有助于世界经济保持健康、平稳增长。”
在“占领华尔街”运动的影响下，抗议活动从新西兰开始，已经向亚洲部分地区和欧洲蔓延，而在其发源地纽约，5,000名抗议者再度聚集，抗议企业贪婪和经济不平等。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。