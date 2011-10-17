中国称华尔街抗议活动蔓延发人深省

路透北京10月17日电---中国外交部周一称，美国“占领华尔街”运动向全球蔓延，问题的根源“发人深省”，但反思应有助于世界经济健康增长。

反贪婪抗议者周六在全球集结，谴责银行家和政界人士是全球经济危机的罪魁祸首。罗马出现暴力活动，汽车被烧，银行窗户被砸。

中国外交部发言人刘为民在例行记者会上称：“我们注意到近日发生的有关抗议活动及舆论有关评论和反思，问题的根源确实发人深省。”

“希望这些反思有助于世界经济保持健康、平稳增长。”

在“占领华尔街”运动的影响下，抗议活动从新西兰开始，已经向亚洲部分地区和欧洲蔓延，而在其发源地纽约，5,000名抗议者再度聚集，抗议企业贪婪和经济不平等。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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