台湾首提两岸和平协议时间表

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
* 推动未来10年与中国签署和平协议
* 前提为国家需要、民意支持与国会监督
路透台北10月17日电---台湾领导人马英九周一表示,在国家需要、民意支持与国会监督等三项条件都成立下,会推动在未来10年与中国大陆签署和平协议,以维护两岸永续和平.此为台湾领导人首次提出签署协议的预定时程.
马英九在记者会中强调,两岸签署和平协议是可以讨论的公共政策,这也是为何需要上述三项条件成熟後才能推动.未来将持续进行意见整合,"不会为了签而签."
"我不是排定了时间表,而是要看时机是否成熟."他解释.
马英九说,两岸和平协议是国民党前主席连战在2005年访问大陆,与当地领导人达成的共同愿景,国民党也将此放入政纲当中.
他指出,会继续维持"不统、不独、不武"的台海现状,秉持"先急後缓、先易後难、先经後政"的原则与大陆深化制度性协商.
马英九也在发表的施政主轴中强调,要发挥台湾软实力与自由、民主、人权、法治的核心价值,深化两岸环保、人权、妇女、劳工与新闻等领域民间团体的交流,成为两岸公民社会相互提升的动力.
他称,要在对等、尊严原则上,针对气候变迁、环保、人道救援、绿色能源、公共卫生、粮食安全等全球新兴议题,倡议两岸合作交流,并推动国际多边合作.
台湾将在明年1月14日进行第13任政府领导人的直选,马英九代表国民党寻求连任之路,将与民进党主席蔡英文一决雌雄.不过泛蓝阵营的亲民党主席宋楚瑜也已登记参选,令选前政治情势更趋复杂.(完)
--记者 董永年; 审校 曾祥进
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。