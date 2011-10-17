欧洲银行业者需加大透明度来吸引投资--中投监事长

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅

路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。