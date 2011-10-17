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国际财经 | 2011年 10月 18日 星期二 07:08 BJT

欧洲银行业者需加大透明度来吸引投资--中投监事长

路透巴黎10月17日电---中国主权财富基金监事长金立群周一表示,欧洲银行业者需要进一步加大资产负债表透明度,才能吸引投资.

金立群在巴黎的投资会议上称,"主权财富基金必须透明化,不过希望注资的银行也应透明化."

他称,"若投资者不知道资产负债表是否能提供所有信息,那麽很难吸引外国投资者."

一周前中投子公司汇金出手增持中国大型银行股份,金立群称因市场估值已经很低,增持股份很正常.(完)

--编译 王翔琼;审校 田建华

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