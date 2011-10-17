欧洲银行业者需加大透明度来吸引投资--中投监事长

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透巴黎10月17日电---中国主权财富基金监事长金立群周一表示,欧洲银行业者需要进一步加大资产负债表透明度,才能吸引投资.
金立群在巴黎的投资会议上称,"主权财富基金必须透明化,不过希望注资的银行也应透明化."
他称,"若投资者不知道资产负债表是否能提供所有信息,那麽很难吸引外国投资者."
一周前中投子公司汇金出手增持中国大型银行股份,金立群称因市场估值已经很低,增持股份很正常.(完)
--编译 王翔琼;审校 田建华
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路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
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