日本北部城市放射性灰渣成患

路透东京10月17日电（记者 Kiyoshi Takenaka）---日本大田原市（Ohtawara）在福岛第一核电站西南一百多公里，当地一家垃圾焚烧厂已存放了400吨放射性灰渣，两周内有保护的储存空间都将占满。

而再往南一些的柏市（Kashiwa），已被迫暂时关闭一座高科技焚烧厂，因为其压缩粉尘量的技术会产生副作用，提高辐射浓度。

日本今年3月强震及海啸引发核事故後，该国北部许多城市面临与大田原市和柏市类似的问题。

日本政府希望在年底前能控制福岛核危机，但研究人员称，因辐射带来的问题，波及山区、河流及居民区，影响料将持续多年。

大田原市一名官员解释了为何不将放射性灰渣运到附近的垃圾场，他说：“当地居民表示，担心子孙後代的健康。面对这样的诉求，我们无法这麽做。”

大田原市已将垃圾收集频率减半，以控制放射性灰渣规模，因焚烧受污染的树叶和树枝会产生放射性灰渣。

但前述官员称，再有新的放射性灰渣打包後，就只能放置在垃圾焚烧厂的室外空地，缺乏适当的遮挡。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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