欧洲央行在对抗危机方面已达极限--史塔克

路透布鲁塞尔10月17日电---欧洲央行执委会成员史塔克周一表示,进一步要求欧洲央行帮助解决欧元区债务危机,会让央行不堪重负,意即区内各国政府有责任采取行动.

史塔克的评论呼应了即将离任的央行总裁特里谢上周的发言.当时特里谢表示,央行在对抗危机方面,已经做了"自己所能做的一切".

史塔克是欧洲央行最富有经验的决策者之一,消息人士称他的提前离职是为了抗议央行债券购买计划--在他的祖国德国,很多人认为央行此举使自己偏离了对抗核心通胀的使命,而插手应该由财政政策负责的领域.

"对欧洲央行要求太多,会令央行的独立性受到挑战,"史塔克在布鲁塞尔对欧洲议员表示.

但他也强调了找出债务危机解决之道的重要性,称"如果希腊退出欧元区,则後果难料."

德国周一表示,下周日举行的欧盟领导人峰会并不能为解决欧元区主权债务危机提供灵丹妙药.这一警告令市场下滑,此前因预期僵局有望打破,市场在过去一周上扬.

史塔克称,发行欧元区共同债券并非遏止债务危机的"法宝".史塔克将在欧洲央行待到年底.

"欧元区共同债券并未提供主权债务危机解决方案,也非政府融资的可行工具."但他也表示,"随着朝向政治联盟的进展,最终整合债券似乎是可行的工具."

"但那需要不同的体制,需将主权转移至超国家层级."他说.(完)

--编译 郑茵/张若琪;审校 张涛

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