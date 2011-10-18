* 纽约制造业收缩,但情况出现好转

* 美国9月工业生产较前月成长0.2%

* 金融市场关注欧元区

路透纽约10月17日电---周一数据显示,美国9月工业生产较前月成长,10月纽约制造业指数呈现稳定迹象,暗示工业部门将继续支持经济复苏.

近期数据好于预期,平复对经济再陷衰退的忧虑,分析师已上调第三季经济成长预估.

"这些数字总体上呼应了近来显示经济仍在成长的其他数据.至少迄今为止,对衰退的忧虑并未成真,"MF Global驻纽约首席分析师Jim O'Sullivan表示.

美联储报告显示,上月工业生产较前月成长0.2%,符合预期,因制造业的成长抵消了公用事业产出下降的影响.8月数据则下修为持平.

制造业产出成长0.4%,消费耐久财(耐用品)增加0.9%,因汽车产品和家电产品生产增加.

"尽管全球经济成长有放缓迹象,美国制造业生产仍稳健扩张,"Capital Economics首席美国分析师Paul Ashworth在研究报告中写道.

"第三季情况要比一些人担心的好得多,且部分经济动能将可延续至第四季."

纽约联邦储备银行的数据则是好坏参半.其一般的企业信心指数为连第五个月萎缩,不过速度有稍稍放缓,但新订单分项数据有所改善.

这份对纽约州制造工厂所进行的调查,是较早公布的月度报告之一,可以一窥美国工厂情况.

美国工业生产及产能利用率图表,请点选(link.reuters.com/geb54s)

**无衰退证据**

尽管制造业成长复苏近几个月来放缓,在某些地区甚至呈现萎缩,但9月的全国数据显示制造业持续支撑复苏.

"很多人担心我们会再次陷入衰退,但数据并未呈现这情况,"Raymond James的首席经济分析师Scott Brown说.

金融市场未受数据的影响,投资人关注焦点放在欧元区主权债务情况上.

纽约州10月制造业指数由负8.82小升至负8.48.路透调查的分析师预估原为指数升至负4.0.

新订单指数由负8.0升至正0.16.

就业指标好坏参半,员工数指数由负5.43升至正3.37,而一周平均工时指数则由负2.17降至负4.49.

"尽管主要数据较预期疲弱,几乎齐平上月的低迷表现,但分项数据实际上较为坚稳,新订单、出货和员工数等指数均上扬,"CRT Capital Group的政府债券策略主管David Ader说.

尽管如此,未来几个月的前景仍旧恶化,未来六个月企业景气指数由13.04降至6.74,为2009年2月以来最低.

"企业仍担忧未来,这种状况将不会很快改变,"Brown说.

美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)在汤森路透Newsmaker活动上表示,为了更为果敢地摆脱经济衰退,美国需要加大努力赢得海外业务.

中东及北非地区政局动荡导致油价飙涨,以及日本大地震引发供应链中断,致使上半年经济增长疲弱.

美国国内生产总值(GDP)第二季环比年率为增长1.3%.根据路透调查,分析师预计第三季为增长2%.(完)

--编译 梁睿雪/戴素萍/王冠中/王兴亚;审校 徐文焰

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