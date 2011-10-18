中国股市盘前看点--10月18日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国国家统计局三季度经济新闻会,公布GDP,工业,投资和消费等宏观经济数据

--美国9月生产者物价指数(CPI)/8月资本流动数据/10月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数

--英国9月消费者物价指数(CPI)

**宏观经济及政策面**

--中国证券报周二援引专家的观点称,中国应适时微调宏观政策,防范经济骤然转冷,并建议存款准备金率可适当下调,预计政策的转向或在今年底或明年初.

**重点行业和公司**

--东方航空(600115.SS)周二公告称,因波音(BA.N)延迟交付B787飞机,经与波音协商,东航将24架787飞机置换成45架B737NG飞机,波音公司同意给予若干补偿.公司还拟向空客公司购买15架空客A330系列飞机,基本价格约25.32亿美元.

--中国工程机械工业协会秘书长苏子孟周一表示,尽管今年二季度起行业增速下滑,全年17%的增速预估保持不变.而对明年整体持谨慎乐观看法,行业增速有望前低後高.

--包钢稀土(600111.SS)公告称,因稀土价格下跌、产品需求不旺,决定自周三(10月19日)起,所属冶炼分离企业停产一个月.

--贵州茅台(600519.SS)周二称,前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润65.69亿元人民币,同比增长57.38%;基本每股收益6.33元.

**海外动向**

--美国股市周一大幅收跌,录得逾两周来最大单日跌幅,之前德国财长的讲话令投资者担心欧洲解决债务危机的进展可能不够快.道琼工业指数急跌247.49点,或2.13%,报11,397.00点.

**关键点位**

--沪综指短线在2,450点附近面临20日均线和下滑趋势线阻力.(完)

--发稿 林琦; 审校 乔艳红

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