18日盘前分析：水电上市面临考验

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场呈现冲高受阻回落态势，两市热点散乱，同时成交量继续萎缩，市场分歧明显加剧。

从技术层面看，沪综指在2450点以及30日均线处受阻，显示在量价配合不甚理想的情况下，大盘持续反弹动能不足，同时连日反弹所积累的短线获利盘也对指数形成打压。

笔者认为，自上周三拉起了大阳线以後，大盘持续三个交易日横盘整理，成交量缩量明显，投资者在中国水电上市之前保持谨慎的思路在情理之中。预计市场的反弹仍能延续一段时间，但是在基本面以及资金面没有明显改善前，投资者仍应该以超跌反弹的思路来操作本轮反弹。

本周二中国水电登陆主板市场，尽管水电此前已自主缩减发行规模，但是高达9.7%的中签率，还是显现出无人问津的尴尬局面。今日水电上市能否遭遇破发，对大盘短期走势将会产生一定的影响。

消息面，国家统计局18日公布9月及三季度宏观经济数据。分析人士认为，受海外经济复苏缓慢及国内紧缩政策影响，三季度中国国内生产总值（GDP）同比增速可能达9.2%左右，较二季度有所下降，这是GDP增速连续第三个季度回落。从全年看，经济增速仍将保持在9%以上。

另外，证监会有关部门负责人日前在2011年第三期保荐代表人培训班上强调，要强化持续督导责任，发挥保荐机构作用。证监会正在起草《保荐机构持续督导责任业务规则》和《并购重组财务顾问业务实施细则》。这是证监会近年来首次在保荐代表人培训班上强调保荐机构持续督导责任问题。（完）

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